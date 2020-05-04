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15:16 04.05.2020

Ряд участников ВНО смогут изменить место его прохождения – Минобразования Украины

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Ряд участников ВНО смогут изменить место его прохождения – Минобразования Украины

Министерство образования и науки разрешило некоторым участникам внешнего независимого оценивания изменить место его прохождения.

"С 6 до 18 мая можно будет изменить указанное при регистрации для участия в ВНО место его прохождения. Такую возможность предоставляет Министерство образования и науки участникам, место жительства и учебное заведение которых находятся в различных областях, или на расстоянии более 150 километров друг от друга", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что новое место прохождения ВНО может быть в населенном пункте, который максимально приближен к месту жительства или пребывания участников.

В министерстве подчеркивают, что изменить место прохождения ВНО участники могут, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав место и время прохождения сессии ВНО. Руководители учебных заведений со своей стороны должны внести изменения в регистрационные данные.

Теги: #минобразования #вно
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