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15:01 04.05.2020

Степанов: ослабление карантина будет остановлено если будут негативные тенденции

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Степанов: ослабление карантина будет остановлено если будут негативные тенденции

Ослабление карантинных ограничений будет прекращено, если будут проявляться негативные тенденции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы идем очень быстро к смягчению карантина. Сразу хочу сказать, что если мы увидим негативную тенденцию (рост заболеваемости - ИФ), то мы сразу будем эти смягчения сужать", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Степанов сообщил, что будет разработан механизм адаптивного карантина, который, в частности, будет учитывать ситуацию с конкретных регионах и населенных пунктах.

"Где-то мы откроем большую палитру учреждений торговли, где-то меньшую", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что в областях с высоким уровнем заболеваемости не будут применяться такие же алгоритмы смягчения карантина, как в областях с более благоприятной эпидемической ситуацией.

"У нас есть несколько областей, Черновицкая, Ивано-Франковская область, в которых очень высокий уровень заболеваемости и очень много заболеваний регистрируется каждый день. Конечно, там мы не можем себе позволить так же открыть (учреждения – ИФ) как и в областях, где заболеваемость меньше", - сказал он.

Теги: #карантин #степанов #минздрав
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