События

14:41 04.05.2020

Карантин в Черновицкой и Ивано-Франковской областях после 11 мая будет жестче, чем в целом по стране – Кабмин

1 мин читать
Карантин в Черновицкой и Ивано-Франковской областях после 11 мая будет жестче, чем в целом по стране – Кабмин

Карантинные ограничения в областях, лидирующих по количеству случаев COVID-19, будут жестче, чем в целом в стране, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в понедельник.

"11 мая необходимо будет провести комиссии в областях, провести Национальную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принять решение в зависимости от ситуации, сложившейся по состоянию на 11 мая в трех областях-лидерах (по заболеваемости COVID-19 – ИФ) относительно ввода отдельных карантинных ограничений в регионах, где эпидситуация хуже, чем в целом по стране. Такой адаптивный механизм карантина мы будем использовать в течение года",- добавил он.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил р разработке четкие критерии адаптивного карантина.

"Мы хотим предложить критерии адаптивного карантина. У нас есть Черновицкая и Ивано-Франковская области с очень высоким уровнем заболеваемости и зарегистрированным очень большим количеством заболеваний каждый день. Конечно, мы не можем позволить себе такое открытие, как в других областях. Тут нужен механизм адаптивного карантина: если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то должно быть меньше. Мы будем и дальше анализировать ситуацию: если увидим негативную тенденцию, ограничения будем сужать", - сказал он.

Теги: #шмыгаль #карантин #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:18 04.05.2020
Кличко рассказал о послаблениях карантина на 1-м этапе: общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме

Кличко рассказал о послаблениях карантина на 1-м этапе: общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме

15:01 04.05.2020
Степанов: ослабление карантина будет остановлено если будут негативные тенденции

Степанов: ослабление карантина будет остановлено если будут негативные тенденции

14:24 04.05.2020
Правительство Украины должно усилить работу по поддержке бизнеса и диалог с предпринимателями – глава Офиса президента

Правительство Украины должно усилить работу по поддержке бизнеса и диалог с предпринимателями – глава Офиса президента

14:19 04.05.2020
Кабмин рекомендовал госбанкам ограничить зарплаты руководства на период карантина

Кабмин рекомендовал госбанкам ограничить зарплаты руководства на период карантина

14:13 04.05.2020
Минздрав определит критерии адаптивного карантина – Степанов

Минздрав определит критерии адаптивного карантина – Степанов

14:11 04.05.2020
Вопрос темпа снятия карантинных ограничений нужно делегировать местной власти с учетом развития эпидемии в конкретном регионе – глава МВД

Вопрос темпа снятия карантинных ограничений нужно делегировать местной власти с учетом развития эпидемии в конкретном регионе – глава МВД

14:10 04.05.2020
Степанов: мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина

Степанов: мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина

14:02 04.05.2020
Аваков: в лидерах по нарушениям карантинных мер среди точек общепитов Ривненская область

Аваков: в лидерах по нарушениям карантинных мер среди точек общепитов Ривненская область

13:57 04.05.2020
Правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов в Украине с 11 мая - Шмыгаль

Правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов в Украине с 11 мая - Шмыгаль

13:54 04.05.2020
Ряд строймагазинов работал с нарушениями во время карантина и будет привлечен к ответственности - Аваков

Ряд строймагазинов работал с нарушениями во время карантина и будет привлечен к ответственности - Аваков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕМЛЯ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЗАКОН

В КС поступило представление о признании неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРОКУРАТУРА ПРИВАТБАНК

Верховный Суд считает давлением заявление генпрокурора по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке – жалоба в Высший совет правосудия

ЛЯШКО КОРОНАВИРУС МИНЗДРАВ

Эпидситуация остается напряженной, загруженность коек в больницах 12% – Ляшко

КАРАНТИН СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ КОРОНАВИРУС

Степанов: мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина

КОРОНАВИРУС МВД АВАКОВ

Аваков: я поддерживаю частичный выход из карантина, но ограничения надо снимать грамотно

ПОСЛЕДНЕЕ

В КС поступило представление о признании неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

Верховный Суд считает давлением заявление генпрокурора по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке – жалоба в Высший совет правосудия

Ряд участников ВНО смогут изменить место его прохождения – Минобразования Украины

В Кишиневе пройдут все мероприятия на 9 мая, кроме "Бессмертного полка" - Додон

На здоровье людей Парад Победы не повлияет - Лукашенко

Эпидситуация остается напряженной, загруженность коек в больницах 12% – Ляшко

Uber Eats прекратит работу в Украине с 3 июня

Киев возместит расходы на кремацию умерших от COVID-19 по обращению родственников - власти

Аваков: я поддерживаю частичный выход из карантина, но ограничения надо снимать грамотно

Киев использует для дезинфекции городских объектов также и дроны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА