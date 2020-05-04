В Кишиневе пройдут все мероприятия на 9 мая, кроме "Бессмертного полка" - Додон

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в Кишиневе на 9 мая пройдут все праздничные мероприятия за исключением акции "Бессмертный полк".

"С учетом пандемии, это дополнительные риски, мы приняли решение, что будем проводить абсолютно все мероприятия, за исключением "Бессмертного полка", - сказал Додон в ходе видеоконференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Додона цитирует белорусское госагентство БелТА.

Президент Молдовы также отметил, что военный парад в стране обычно не проводится. "В Молдове в этот день парад обычно не проводится. Потому что у нас таких серьезных своих Вооруженных Сил нет. Не развивали мы в последнее время. Но мы каждый год проводили "Бессмертный полк", - сказал Додон.