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14:30 04.05.2020

На здоровье людей Парад Победы не повлияет - Лукашенко

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На здоровье людей Парад Победы не повлияет - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что массовые мероприятия ко Дню Победы не ухудшат эпидемиологическую ситуацию.

"У нас нет оснований отменить Парад Победы. Убежден, это никак не повлияет на здоровье наших людей", - сказал Лукашенко в ходе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном в формате видеоконференции в понедельник. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Президент Беларуси отметил, что массовые мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, готовились еще с конца прошлого года. Самое важное из них - Парад Победы. Кроме того, на 8 мая запланировано мероприятие в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, где заложат капсулы с землей, привезенной из разных государств, городов-героев.

"Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий", - сказал Лукашенко.

"Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много", - считает он.

Теги: #парад #лукашенко #беларусь
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