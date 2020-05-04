Правительство Украины должно усилить работу по поддержке бизнеса и диалог с предпринимателями – глава Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел рабочее совещание со своими заместителями при участии народных депутатов Украины, на котором обсуждались вопросы поддержки малого и микробизнеса в условиях карантина, а также индексация пенсий.

"Участники встречи отметили, что карантин способствовал эффективному сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в Украине. Однако введенные ограничения ощутимо ударили по малому бизнесу, в частности, по физическим лицам-предпринимателям, деятельность которых часто предусматривает тесный контакт с клиентами, который стал невозможным в условиях карантинных мер", - сообщает в понедельник пресс-служба Офиса президента.

Ермак отметил, что правительство Украины уже приняло ряд решений, направленных на поддержку бизнеса, но не все предприниматели смогли ими воспользоваться, поэтому нужно усилить работу в этом направлении.

"Нужно вести диалог с предпринимателями, с ФОПами. Давать разъяснения по той помощи, которую может предоставить государство, и интересоваться тем, какая поддержка им нужна – мораторий на проверки, льготные кредиты или налоговые льготы. Должно быть общение и устранение каких-то недоработок", - указал руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что Кабинет министров должен представить действительно действенные программы для помощи микро- и малому бизнесу.

В этом контексте отмечалась важность принятия законодательных инициатив, направленных на поддержку культуры и креативных индустрий, которые также пострадали от ограничительных мер.

Кроме того, с мая состоится индексация пенсий в Украине – правительство уже приняло соответствующее решение, и с 4 мая начнется начисление повышенных выплат пенсионерам.