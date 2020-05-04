События

14:13 04.05.2020

Минздрав определит критерии адаптивного карантина – Степанов

1 мин читать
Минздрав определит критерии адаптивного карантина – Степанов

Министерство здравоохранения определит критерии адаптивного карантина и обязательные условия, которые должны будут соблюдать учреждения, которые возобновят работу в рамках смягчения карантинных ограничений, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Нужно четко обозначить механизм ограничений, которые будут обязательными в тех учреждениях, которые мы откроем. Это касается и социальной дистанции, и дезинфекции и всего остального", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Степанов сообщил, что соблюдение этих обязательных ограничений будет жестко контролироваться Госпродпотребслужбой, Нацполицией и местными властями.

"Мы в состоянии четко сформировать критерии адаптивного карантина, где есть уровень заболеваемости на 100 тыс. населения и есть нагрузка на медсистему, количество пациентов в палатах интенсивной терапии. Мы видим критерии, они достаточно четкие", - сказал он.

Теги: #карантин #степанов #минздрав #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:18 04.05.2020
Кличко рассказал о послаблениях карантина на 1-м этапе: общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме

Кличко рассказал о послаблениях карантина на 1-м этапе: общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме

15:01 04.05.2020
Степанов: ослабление карантина будет остановлено если будут негативные тенденции

Степанов: ослабление карантина будет остановлено если будут негативные тенденции

14:41 04.05.2020
Карантин в Черновицкой и Ивано-Франковской областях после 11 мая будет жестче, чем в целом по стране – Кабмин

Карантин в Черновицкой и Ивано-Франковской областях после 11 мая будет жестче, чем в целом по стране – Кабмин

14:24 04.05.2020
Правительство Украины должно усилить работу по поддержке бизнеса и диалог с предпринимателями – глава Офиса президента

Правительство Украины должно усилить работу по поддержке бизнеса и диалог с предпринимателями – глава Офиса президента

14:22 04.05.2020
Эпидситуация остается напряженной, загруженность коек в больницах 12% – Ляшко

Эпидситуация остается напряженной, загруженность коек в больницах 12% – Ляшко

14:19 04.05.2020
Кабмин рекомендовал госбанкам ограничить зарплаты руководства на период карантина

Кабмин рекомендовал госбанкам ограничить зарплаты руководства на период карантина

14:11 04.05.2020
Вопрос темпа снятия карантинных ограничений нужно делегировать местной власти с учетом развития эпидемии в конкретном регионе – глава МВД

Вопрос темпа снятия карантинных ограничений нужно делегировать местной власти с учетом развития эпидемии в конкретном регионе – глава МВД

14:10 04.05.2020
Степанов: мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина

Степанов: мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина

14:09 04.05.2020
Киев возместит расходы на кремацию умерших от COVID-19 по обращению родственников - власти

Киев возместит расходы на кремацию умерших от COVID-19 по обращению родственников - власти

14:08 04.05.2020
В "Евросолидарности" требуют принять на внеочередном заседании Рады необходимые для Украины и украинцев меры

В "Евросолидарности" требуют принять на внеочередном заседании Рады необходимые для Украины и украинцев меры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕМЛЯ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЗАКОН

В КС поступило представление о признании неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРОКУРАТУРА ПРИВАТБАНК

Верховный Суд считает давлением заявление генпрокурора по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке – жалоба в Высший совет правосудия

ШМЫГАЛЬ КАРАНТИН КАБМИН

Карантин в Черновицкой и Ивано-Франковской областях после 11 мая будет жестче, чем в целом по стране – Кабмин

ЛЯШКО КОРОНАВИРУС МИНЗДРАВ

Эпидситуация остается напряженной, загруженность коек в больницах 12% – Ляшко

КАРАНТИН СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ КОРОНАВИРУС

Степанов: мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

В КС поступило представление о признании неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

Верховный Суд считает давлением заявление генпрокурора по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке – жалоба в Высший совет правосудия

Ряд участников ВНО смогут изменить место его прохождения – Минобразования Украины

В Кишиневе пройдут все мероприятия на 9 мая, кроме "Бессмертного полка" - Додон

На здоровье людей Парад Победы не повлияет - Лукашенко

Uber Eats прекратит работу в Украине с 3 июня

Аваков: в лидерах по нарушениям карантинных мер среди точек общепитов Ривненская область

Правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов в Украине с 11 мая - Шмыгаль

Ряд строймагазинов работал с нарушениями во время карантина и будет привлечен к ответственности - Аваков

Аваков: я поддерживаю частичный выход из карантина, но ограничения надо снимать грамотно

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА