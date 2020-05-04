Вопрос темпа снятия карантинных ограничений нужно делегировать местной власти с учетом развития эпидемии в конкретном регионе – глава МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает необходимым предоставить полномочия и возложить ответственность на местную власть в порядке выполнения решений по смягчению карантинных ограничений с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

"Отдельно хочу сказать о темпах открытия и порядке функционирования и контроля объектов на местах, что в значительной мере, на мой взгляд, мы должны делегировать местной власти", - сказал Аваков на заседании Кабмина в понедельник.

По убеждению министра, "все решения в деталях, считаю, должны приниматься с учетом развития эпидемии в конкретном регионе страны".

"Поэтому в каждом случае главы районных администраций или областных, мэры городов должны иметь свое решение и свою ответственность. Это крайне важно",- подытожил министр.