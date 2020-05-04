В украинском сегменте Интернета к пасхальным и майским праздникам активизировались пророссийские агитаторы - СБУ

За период действия карантинных мер киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали более 2,1 тысячи интернет-сообществ с общей аудиторией более 900 тыс. пользователей, сообщает украинская спецслужба.

«Разоблачен 301 интернет-агитатор, распространявший различные фейки об эпидемии COVID-19. Установлено, что 14 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны»,- говорится в сообщении, размещенном на страничке СБУ в Фейсбук.

В СБУ подчеркивают, что в настоящее время повысилась активность интернет-агитаторов, которые курируются страной-агрессором.

«Они пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники. По указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Пасхи, майских праздников, карантина и других мер, связанных с соблюдением правил защиты от распространения коронавирусной инфекции»,- отмечается в сообщении.

По информации спецслужбы, в отношении 14 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

Информацию о 287 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию, 118 человек уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.