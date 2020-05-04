События

12:33 04.05.2020

Кабмин сегодня рассмотрит вопрос смягчения карантинных ограничений с 11 мая - Шмыгаль

1 мин читать
Кабмин сегодня рассмотрит вопрос смягчения карантинных ограничений с 11 мая - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании в 13:00 рассмотрит вопрос смягчения карантинных ограничений с 11 мая.

"Украина готовится к ослаблению карантина с 11 мая. Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы, - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По его словам, планируется открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях.

Теги: #шмыгаль #карантин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:36 04.05.2020
Мы движемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине - Шмыгаль

Мы движемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине - Шмыгаль

13:31 04.05.2020
Кабмин продлит карантин в Украине до 22 мая – премьер Шмыгаль

Кабмин продлит карантин в Украине до 22 мая – премьер Шмыгаль

12:52 04.05.2020
Ограничительные меры в Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина - Зеленский

Ограничительные меры в Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина - Зеленский

12:31 04.05.2020
Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина в столице с учетом эпидситуации - мэр

Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина в столице с учетом эпидситуации - мэр

12:26 04.05.2020
"Сильпо": гуманитарные и коммерческие закупки сети совершаются согласно действующему законодательству

"Сильпо": гуманитарные и коммерческие закупки сети совершаются согласно действующему законодательству

12:11 04.05.2020
Допрос мэра Черкасс в связи с решением горсовета об ослаблении карантинных мер перенесен из-за карантина – полиция

Допрос мэра Черкасс в связи с решением горсовета об ослаблении карантинных мер перенесен из-за карантина – полиция

12:08 04.05.2020
"ArcelorMittal Кривой Рог" призывает законодательно урегулировать формат проведения общественных слушаний в период действия карантина

"ArcelorMittal Кривой Рог" призывает законодательно урегулировать формат проведения общественных слушаний в период действия карантина

09:57 04.05.2020
Карантинный апрель обвалил украинский авторынок почти вдвое, в выигрыше премиум-бренды

Карантинный апрель обвалил украинский авторынок почти вдвое, в выигрыше премиум-бренды

22:14 01.05.2020
Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

20:47 01.05.2020
Благодаря карантину Украина избежала повторения итальянской ситуации с коронавирусом, убежден Ляшко

Благодаря карантину Украина избежала повторения итальянской ситуации с коронавирусом, убежден Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ШМЫГАЛЬ КАРАНТИН КАБМИН

Кабмин продлит карантин в Украине до 22 мая – премьер Шмыгаль

КАРАНТИН ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС

Ограничительные меры в Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина - Зеленский

ГБР ДОПРОС ЯНУКОВИЧ

ГБР повторно вызывает на допрос Януковича 13 мая

КИЕВ КАРАНТИН КЛИЧКО

Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина в столице с учетом эпидситуации - мэр

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве в последние дни снижается число тех, у кого выявили коронавирус, но растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев использует для дезинфекции городских объектов также и дроны

Польша частично возобновила выдачу виз украинцам

В украинском сегменте Интернета к пасхальным и майским праздникам активизировались пророссийские агитаторы - СБУ

ГБР повторно вызывает на допрос Януковича 13 мая

В Киеве в последние дни снижается число тех, у кого выявили коронавирус, но растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация - Кличко

Минздрав определит стратегию использования ИФА-тестов – Степанов

Прокуратура выдвинула подозрение укусившему полицейского заммэра Каменки Черкасской области

В России за сутки зарегистрировано более 10 тыс. новых случаев коронавируса, общее число 145 тыс.

Из Египта и ОАЭ в воскресенье в Украину прибыли более 350 украинцев

В Киевской области COVID-19 зафиксирован у двух священнослужителей и 101 медработника - ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА