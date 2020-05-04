Кабмин сегодня рассмотрит вопрос смягчения карантинных ограничений с 11 мая - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании в 13:00 рассмотрит вопрос смягчения карантинных ограничений с 11 мая.

"Украина готовится к ослаблению карантина с 11 мая. Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы, - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По его словам, планируется открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях.