События

12:33 04.05.2020

ГБР повторно вызывает на допрос Януковича 13 мая

1 мин читать
ГБР повторно вызывает на допрос Януковича 13 мая

Государственное бюро расследований повторно вызывает на допрос экс-президента Украины Виктора Януковича для проведения следственных действий и получения процессуального статуса.

Соответствующая повестка о вызове для проведения следственных действий размещена в пятницу на сайте ГБР.

«В связи с неявкой 30.04.2020 года… повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, 15 ч. 00 мин. 13 мая 2020 к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований… для получения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве»,- говорится в сообщении.

Ранее Янукович вызывался на допрос 30 апреля.

В сообщении ГБР не указывается, идет ли речь о проведении следственных действий по «майдановским делам». Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить информацию, в рамках какого именного производства вызывается на допрос Янукович.

Теги: #гбр #допрос #янукович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:40 28.04.2020
В ходе допроса Вятрович не сообщил о финансовой стороне организации форума Голодомора, в частности, фуршета

В ходе допроса Вятрович не сообщил о финансовой стороне организации форума Голодомора, в частности, фуршета

13:45 28.04.2020
Вятрович дал показания ГБР и надеется, что его не вызовут на допрос повторно

Вятрович дал показания ГБР и надеется, что его не вызовут на допрос повторно

11:42 28.04.2020
Вятрович перед допросом в ГБР: я отвечу на вопросы, чтобы показать, что отстаивал право украинцев говорить о Голодоморе

Вятрович перед допросом в ГБР: я отвечу на вопросы, чтобы показать, что отстаивал право украинцев говорить о Голодоморе

20:03 27.04.2020
Вятрович во вторник идет на допрос в ГБР из-за организации международного форума по Голодомору

Вятрович во вторник идет на допрос в ГБР из-за организации международного форума по Голодомору

10:38 27.04.2020
Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

10:40 25.04.2020
Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

01:49 25.04.2020
Прокурору с Днепропетровщины, обвиняемому во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде содержание под стражей или залог в сумме 1 млн. 51 тыс. грн.  - ГБР

Прокурору с Днепропетровщины, обвиняемому во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде содержание под стражей или залог в сумме 1 млн. 51 тыс. грн.  - ГБР

01:08 24.04.2020
ГБР сообщило о подозрении пяти следственным Нацполиции за незаконное задержание 8 человек

ГБР сообщило о подозрении пяти следственным Нацполиции за незаконное задержание 8 человек

16:38 23.04.2020
Гостаможслужба заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР

Гостаможслужба заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР

03:41 23.04.2020
Экс-судья АР Крыма предстанет перед судом за госизмену

Экс-судья АР Крыма предстанет перед судом за госизмену

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ШМЫГАЛЬ КАРАНТИН КАБМИН

Кабмин продлит карантин в Украине до 22 мая – премьер Шмыгаль

КАРАНТИН ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС

Ограничительные меры в Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина - Зеленский

ШМЫГАЛЬ КАРАНТИН

Кабмин сегодня рассмотрит вопрос смягчения карантинных ограничений с 11 мая - Шмыгаль

КИЕВ КАРАНТИН КЛИЧКО

Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина в столице с учетом эпидситуации - мэр

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве в последние дни снижается число тех, у кого выявили коронавирус, но растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев использует для дезинфекции городских объектов также и дроны

Мы движемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине - Шмыгаль

Кабмин продлит карантин в Украине до 22 мая – премьер Шмыгаль

Ограничительные меры в Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина - Зеленский

Польша частично возобновила выдачу виз украинцам

В украинском сегменте Интернета к пасхальным и майским праздникам активизировались пророссийские агитаторы - СБУ

Кабмин сегодня рассмотрит вопрос смягчения карантинных ограничений с 11 мая - Шмыгаль

Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина в столице с учетом эпидситуации - мэр

В Киеве в последние дни снижается число тех, у кого выявили коронавирус, но растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация - Кличко

Допрос мэра Черкасс в связи с решением горсовета об ослаблении карантинных мер перенесен из-за карантина – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА