В Киеве в последние дни снижается число тех, у кого выявили коронавирус, но растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация - Кличко

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 24 человека, один случай – летальный, заявил в понедельник мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 24 человека. Один случай, к сожалению, - летальный. На сегодня в столице уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID- 9. Из них 27 человек умерли", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в полдень понедельника.

Так, за минувшие сутки болезнь подтвердили у 15 женщин в возрасте от 27 до 81 года. И 8 мужчин от 19 до 74 лет. И у молодого человека, которому 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Отмечу, что несколько дней число тех, у кого обнаружили вирус, несколько уменьшается. Но, вместе с тем, растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 215 пациентов, в том числе 4 детей. С подозрением на COVID-19 - 68 больных. С пневмониями - в общем 413 пациентов ", - сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что в столичных лабораториях уже исследовали в общей сложности более 13,6тыс. ПЦР-тестов.

"Сообщу, что в лабораториях, которых в столице 4, за минувшие сутки исследовано 390 образцов материала. Всего в Киеве исследовали уже более 13 600 ПЦР-тестов. Такие тесты делают исключительно людям с подозрением на коронавирус - по рекомендациям врачей, а также - больным пневмонией", - сказал Кличко.

По словам мэра, сегодня в столице есть 14тыс. тестов. Также Киев ожидает ПЦР-тесты украинского производства и ведет переговоры о закупке тестов за рубежом.