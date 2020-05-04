Минздрав определит стратегию использования ИФА-тестов – Степанов

Министерство здравоохранения при участии специалистов вирусологов и эпидемиологов определит стратегию использования ИФА-тестов, позволяющих определить наличие антител к коронавирусу Sars-Cov-2, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы выстраиваем стратегию использования ИФА-тестов. Завтра мы собираем наших специалистов - эпидемиологов, вирусологов, для того чтобы четко определить, какую именно стратегию по использованию ИФА-тестов мы будем применять в Украине, кого мы будем тестировать, с какой целью и чего мы хотим достичь", - сказал он на брифинге в понедельник.

Степанов напомнил, что ИФА-тесты используются для определения антител в организме. "Они показывают, переболели ли люди COVID-19", - сказал он.

Министр также сообщил, что в настоящее время ИФА-тесты используются, в том числе, разными частными лабораториями.

Как сообщалось, в настоящее время о разработке тест-систем для иммуноферментного анализа (ИФА) для диагностики COVID-19 заявили два отечественных производителя: ЧАО НПК "Диапроф-мед" и ООО "Витротест Биореагент".

При этом "Витротест Биореагент" (Киев) сообщил, что ожидает от Министерства здравоохранения Украины проведения сравнительных испытаний достоверности этих отечественных тест-систем.