Наибольшее количество новых случаев Covid-19 за сутки выявлено в Черновицкой и Киевской областях – Минздрав

По состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в Украине зафиксировано в Черновицкой и Киевской областях, в то же время новых случаев Covid-19 не выявлено в Луганской области, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Так, согласно данным, опубликованным Центром общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook, коронавирусная болезнь подтверждена:

Винницкая обл. - 436 (146 выздоровели), в том числе 1 новый случай инфицирования за сутки;

Волынская обл. - 340 (64 выздоровели), в том числе 16 новых случаев инфицирования за сутки;

Днепропетровская обл. - 460 (64 выздоровели), в том числе 12 новых случаев инфицирования за сутки;

Донецкая обл. - 81 (12 выздоровели), в том числе 11 новых случаев инфицирования за сутки;

Житомирская обл. - 430 (23 выздоровели), в том числе 7 новых случаев инфицирования за сутки;

Закарпатская обл. - 531 (61 выздоровел), в том числе 23 новых случаев инфицирования за сутки;

Запорожская обл. - 285 (79 выздоровели), в том числе 10 новых случаев инфицирования за сутки;

Ивано-Франковская обл. - 984 (86 выздоровели), в том числе 19 новых случаев инфицирования за сутки;

г. Киев - 1535 (80 выздоровели), в том числе 24 новых случаев инфицирования за сутки;

Киевская обл. - 853 (83 выздоровели), в том числе 69 новых случаев инфицирования за сутки;

Кировоградская обл. - 401 (121 выздоровел), в том числе 4 новых случаев инфицирования за сутки;

Львовская обл. - 506 (95 выздоровели), в том числе 33 новых случаев инфицирования за сутки;

Луганская обл. - 37 (7 выздоровели), новых случаев инфицирования за сутки не зафиксировано;

Николаевская обл. - 161 (6 выздоровели), в том числе 12 новых случаев инфицирования за сутки;

Одесская обл. - 427 (17 выздоровели), в том числе 18 новых случаев инфицирования за сутки;

Полтавская обл. - 227 (26 выздоровели), в том числе 5 новых случаев инфицирования за сутки;

Ровенская обл. - 750 (78 выздоровели), в том числе 24 новых случаев инфицирования за сутки;

Сумская обл. - 112 (62 выздоровели), в том числе 2 новых случая инфицирования за сутки;

Тернопольская обл. - 896 (159 выздоровели), в том числе 28 новых случаев инфицирования за сутки;

Харьковская обл. - 361 (36 выздоровели), в том числе 13 новых случаев инфицирования за сутки;

Херсонская обл. - 139 (52 выздоровели), в том числе 3 новых случая инфицирования за сутки;

Хмельницкая обл. - 116 (27 выздоровели), в том числе 1 новый случай инфицирования за сутки;

Черкасская обл. - 312 (64 выздоровели), в том числе 4 новых случая инфицирования за сутки;

Черновицкая обл. - 1887 (159 выздоровели), в том числе 69 новых случаев инфицирования за сутки;

Черниговская обл. - 64 (6 выздоровели), в том числе 10 новых случаев инфицирования за сутки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9.00 понедельника, 4 мая, общее число инфицированных Covid-19 составляет 12 331 человек, количество заболевших за сутки возросло на 418, 15 ранее заболевших умерли, 72 человека выздоровели.