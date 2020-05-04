В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая COVID-19 - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 4 мая коронавирусом болеют 48 человек, при этом на изоляции находятся 311, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 4 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 48 человек. Также за период пандемии выздоровели 33 человека и два летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19.

"Один военнослужащий находится в учреждении здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона), в Черновицкой области - один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы", - отметили медики.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 311 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 107 человек.

Как сообщалось, 6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице16 апреля от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.