В Украине за минувшие сутки 418 новых случаев Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 72 выздоровели – Степанов

На 418 человек возросло за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 в Украине, 15 ранее заболевших умерли, 72 человека выздоровели, всего число инфицированных на 4 мая составляет 12 331 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в понедельник.

"За минувшие сутки заболело 418 человек, из них 36 детей и 62 медицинских работника. Было госпитализировано 97 человек. Зафиксировано, к сожалению, 15 летальных случаев, из них большинство имело сопутствующие заболевания. При этом хорошая новость – 72 пациента выздоровели. Всего за все время пандемии заболел 12 331 человек, из них 855 детей, а также 2 387 медработников. При этом всего выздоровели 1 619 человек, а летальных случаев – 303", - сказал Степанов на онлайн-брифинге в понедельник утром.

Вместе с тем, как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в понедельник утром, на амбулаторном лечении находятся 8 669 пациентов, из них 703 ребенка и 1 975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3 662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

По состоянию на утро 3 мая число заболевших с начала распространения коронавируса в Украине достигло 11 913, из них скончались 288 человек, а общее количество выздоровевших составило 1 547.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине количество активных больных составило 10 409, что на 331 больше, чем сутки ранее.

Суточный рост количества заболевших на 3 мая составлял 444 случаев, 2 мая - 550 случаев, 1 мая - 455 случаев, 30 апреля - 540 человек, на 29 апреля – 456 человек.

Таким образом, нынешний прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине (418) демонстрирует постепенное снижение третий день подряд и является наименьшим за последние 5 дней.

Как сообщает ЦОЗ Минздрава, всего в результате осложнений, вызванных болезнью, в Украине по состоянию на утро 4 мая умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Рост количества жертв коронавируса за предыдущие трое суток составлял: на 3 мая – 9 человек, на 2 мая – 7 человек, на 1 мая – 11 человек.

В общем по данным ЦОЗ Минздрава по состонию на утро 4 мая 1 619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников.

Рост числа выздоровевших за минувшие трое суток составлял соответственно – 49, 85 и 175 человек.

По состоянию на утро 4 мая в ЦОЗ поступило 546 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 32 270 сообщений о подозрении на Covid-19.