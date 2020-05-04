События

09:38 04.05.2020

В Украине за минувшие сутки 418 новых случаев Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 72 выздоровели – Степанов

3 мин читать
В Украине за минувшие сутки 418 новых случаев Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 72 выздоровели – Степанов

На 418 человек возросло за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 в Украине, 15 ранее заболевших умерли, 72 человека выздоровели, всего число инфицированных на 4 мая составляет 12 331 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в понедельник.

"За минувшие сутки заболело 418 человек, из них 36 детей и 62 медицинских работника. Было госпитализировано 97 человек. Зафиксировано, к сожалению, 15 летальных случаев, из них большинство имело сопутствующие заболевания. При этом хорошая новость – 72 пациента выздоровели. Всего за все время пандемии заболел 12 331 человек, из них 855 детей, а также 2 387 медработников. При этом всего выздоровели 1 619 человек, а летальных случаев – 303", - сказал Степанов на онлайн-брифинге в понедельник утром.

Вместе с тем, как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в понедельник утром, на амбулаторном лечении находятся 8 669 пациентов, из них 703 ребенка и 1 975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3 662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

По состоянию на утро 3 мая число заболевших с начала распространения коронавируса в Украине достигло 11 913, из них скончались 288 человек, а общее количество выздоровевших составило 1 547.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине количество активных больных составило 10 409, что на 331 больше, чем сутки ранее.

Суточный рост количества заболевших на 3 мая составлял 444 случаев, 2 мая - 550 случаев, 1 мая - 455 случаев, 30 апреля - 540 человек, на 29 апреля – 456 человек.

Таким образом, нынешний прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине (418) демонстрирует постепенное снижение третий день подряд и является наименьшим за последние 5 дней.

Как сообщает ЦОЗ Минздрава, всего в результате осложнений, вызванных болезнью, в Украине по состоянию на утро 4 мая умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Рост количества жертв коронавируса за предыдущие трое суток составлял: на 3 мая – 9 человек, на 2 мая – 7 человек, на 1 мая – 11 человек.

В общем по данным ЦОЗ Минздрава по состонию на утро 4 мая 1 619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников.

Рост числа выздоровевших за минувшие трое суток составлял соответственно – 49, 85 и 175 человек.

По состоянию на утро 4 мая в ЦОЗ поступило 546 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 32 270 сообщений о подозрении на Covid-19.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:04 04.05.2020
В Киевской области COVID-19 зафиксирован у двух священнослужителей и 101 медработника - ОГА

В Киевской области COVID-19 зафиксирован у двух священнослужителей и 101 медработника - ОГА

10:52 04.05.2020
Наибольшее количество новых случаев Covid-19 за сутки выявлено в Черновицкой и Киевской областях – Минздрав

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 за сутки выявлено в Черновицкой и Киевской областях – Минздрав

10:49 04.05.2020
Ryanair в связи с коронакризисом может сократить штат на 3 тыс. человек и закрыть ряд своих баз по всей Европе

Ryanair в связи с коронакризисом может сократить штат на 3 тыс. человек и закрыть ряд своих баз по всей Европе

09:45 04.05.2020
В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая COVID-19 - командование Медсил

В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая COVID-19 - командование Медсил

09:43 04.05.2020
Со вторника в клиниках Украины будут разрешены плановые операции - Степанов

Со вторника в клиниках Украины будут разрешены плановые операции - Степанов

09:31 04.05.2020
"Укрзализныця" предоставит сотрудникам матпомощь до 10 тыс. грн в случае заболевания COVID-19

"Укрзализныця" предоставит сотрудникам матпомощь до 10 тыс. грн в случае заболевания COVID-19

08:47 04.05.2020
За минувшие сутки во Львовской области диагностировали 33 новых случая коронавируса

За минувшие сутки во Львовской области диагностировали 33 новых случая коронавируса

06:58 04.05.2020
Трамп полагает, что вакцина от COVID-19 появится в США к концу года

Трамп полагает, что вакцина от COVID-19 появится в США к концу года

05:58 04.05.2020
В Донецкой области количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 12 человек

В Донецкой области количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 12 человек

04:47 04.05.2020
Конте в преддверии ослабления мер по изоляции призвал граждан Италии не забывать защищаться от COVID-19

Конте в преддверии ослабления мер по изоляции призвал граждан Италии не забывать защищаться от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС МИНЗДРАВ

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 за сутки выявлено в Черновицкой и Киевской областях – Минздрав

ПОЖАРЫ ЖИТОМИРСКАЯ СВОДКА КИЕВСКАЯ

На Житомирщине и в Чернобыльской зоне продолжается тушение отдельных очагов тления

ООС СВОДКА

За минувшие сутки на Донбассе ранен украинский военнослужащий, еще трое травмированы

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Более 3,5 млн человек в мире заразились коронавирусом, свыше 1 млн уже поправились

США ГОССЕКРЕТАРЬ МНЕНИЕ КОРОНАВИРУС

Covid-19 вышел из лаборатории в Ухане - госдеп США

ПОСЛЕДНЕЕ

Из Египта и ОАЭ в воскресенье в Украину прибыли более 350 украинцев

На Житомирщине и в Чернобыльской зоне продолжается тушение отдельных очагов тления

Трамп считает, что Китай может быть "наказан" повышением пошлин за утаивание информации о COVID-19

За минувшие сутки на Донбассе ранен украинский военнослужащий, еще трое травмированы

В Житомирской области количество больных COVID-19 выросла на 7 человек, три пробы показали повторное заболевание

Более 3,5 млн человек в мире заразились коронавирусом, свыше 1 млн уже поправились

На Буковине за воскресенье на 69 случаев увеличилось количество больных коронавирусом

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 25 тыс., но статистика улучшается

В Нацполиции опровергли наличие допсил Нацгвардии в Черкассах

Кинопремию "Золотая Дзыга" 2020 за лучший фильм получила лента "Мои мысли тихие" Лукича

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА