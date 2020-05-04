За минувшие сутки во Львовской области диагностировали 33 новых случая коронавируса

Во Львовской области за минувшие сутки диагностировали 33 новых случая коронавируса, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Галину Сличну.

"По состоянию на 8:00 часов во Львове и Львовской области подтверждены 506 случая инфицирования коронавирусом, из низ 15 летальные. По оперативным данным, вчера в лабораториях провели 163 ПЦР-тестов, из которых 33 оказались позитивными", - указано в сообщении.

По состоянию на 3 апреля во Львовской области 15 человек умерли от коронавируса, а у 473 человек лабораторно подтвердили диагноз COVID-19.

В данное время в областной инфекционной больнице на лечении находится 138 пациентов, 6 из них – в реанимации, трое – на аппарате ИВЛ. Выздоровели 95 пациентов.