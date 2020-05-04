События

08:25 04.05.2020

На Житомирщине и в Чернобыльской зоне продолжается тушение отдельных очагов тления

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На Житомирщине и в Чернобыльской зоне продолжается тушение отдельных очагов тления

Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области локализованы, спасатели тушат отдельные очаги тления торфяников, лесной подстилки, пеньков и древесины, сообщили в ГСЧС.
По информации ведомства, по состоянию на 7.00 4 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 210 человек и 72 единицы техники, из них от ГСЧС 146 человек личного состава и 44 единицы техники.
В Житомирской области 3 мая вблизи с.Первомайское, с.Гай и с.Лучанки Овручского района ликвидировано 3 очага возгорания лесной подстилки.
"По состоянию на 7.00 4 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", – сказано в сообщении.
Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 207 человек и 52 единицы техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 23 единицы техники.

Теги: #пожары #житомирская #сводка #киевская
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