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07:51 04.05.2020

Трамп считает, что Китай может быть "наказан" повышением пошлин за утаивание информации о COVID-19

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Трамп считает, что Китай может быть "наказан" повышением пошлин за утаивание информации о COVID-19

Повышение тарифов на китайские товары рассматривается президентом США Дональдом Трампом как одна из мер привлечения Китая к ответственности за несовременное информирование мировой общественности о появлении коронавируса COVID-19.
"Это самое страшное наказание, вот что я скажу. Мы все играем в сложную игру: в шахматы или покер. (...) И это не шашки, вот что я вам скажу", - заявил он в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, рассматривает ли он повышение пошлин в качестве наказания для Китая.
Президент добавил: "Тарифы, как минимум, являются большим инструментом на переговорах".
В ответ на вопрос о том, является ли появление коронавируса намеренным или случайным, Трамп сказал, что, по его мнению, Китай "ошибся".
"По-моему, они совершили ошибку, пытались ее скрыть. (...) Они не смогли потушить огонь. Они останавливали людей, которые ехали в Китай, но не останавливали людей, которые следовали из Китая по всему миру", - пояснил он.
По словам президента, Китай знал, что проблема существует, и "был сбит с толку этой проблемой".

Теги: #сша #вирус #китай #тарифы
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