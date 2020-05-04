За минувшие сутки на Донбассе ранен украинский военнослужащий, еще трое травмированы
За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего ранение получил украинский военнослужащий, еще трое были травмированы, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмы", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.
По информации штаба, боевики открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" дважды зафиксированы обстрелы из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинских позиций у Широкино.
По окрестностям Богдановки боевики дважды вели огонь - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Авдеевки, Каменки и Пищевика были применены гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
У Старогнатовки боевики дважды применяли стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по украинским позициям у Орехово боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.
"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение", – подчеркнули в штабе.
По данным украинской разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного боевика и не менее одного ранили.
По информации штаба ООС, с начала текущих суток боевики обстреляли украинские позиции в районе оперативно-тактической группировки "Север". По защитникам Крымского был открыт огонь из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.
"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – добавили в штабе.