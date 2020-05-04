В Донецкой области количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 12 человек

В Донецкой области за воскресенье подтверждено 12 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

"12 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтвердили в течение сегодняшних суток, 3 мая", – написал глава региона на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

По информации главы ОГА, 9 случаев зафиксировано в Мариуполе, два в Бахмуте и один в Светлодарске.

"В Мариуполе и Бахмуте новые инфицированные - из круга контактных лиц, у которых COVID-19 обнаружили ранее. В Светлодарске наличие вируса подтвердили у больного с предварительным диагнозом "пневмония". Где он заразился, устанавливается", – добавил Кириленко.