В Житомирской области количество больных COVID-19 выросла на 7 человек, три пробы показали повторное заболевание

В Житомирской области за воскресенье подтверждено 7 новых случаев заболевания коронавирусом, три теста показали повторное инфицирование, сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

"По результатам лабораторного исследования 154 проб, по состоянию на 21:30, количество больных COVID-19 выросло на 7 человек. Кроме того, три повторные пробы у жителей Житомира показали наличие болезни в организме", – написал чиновник на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Таким образом общее количество заражений составило 430 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 151 человек, в Коростене - 89 и в Бердичеве - 80.