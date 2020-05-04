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02:19 04.05.2020

Более 3,5 млн человек в мире заразились коронавирусом, свыше 1 млн уже поправились

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Более 3,5 млн человек в мире заразились коронавирусом, свыше 1 млн уже поправились

Число людей, заразившихся в мире коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 3,5 млн, сообщает сайт Worldometers, отслеживающий такую статистику.
Так, общее число подтвержденных случаев заражения составляет 3 560 911.
При этом более 1,15 млн из этих пациентов уже завершили курс лечения. А 248 048 человек скончались от последствий заражения.
Медики неоднократно отмечали, что данные по числу заражений являются очень относительными: речь идет лишь об официально выявленных случаев. Реальное число заражений может быть на порядок выше.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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