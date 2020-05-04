На Буковине за воскресенье на 69 случаев увеличилось количество больных коронавирусом

В Черновицкой области за воскресенье подтверждено 69 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество больных достигло почти 1,9 тыс. человек, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук

"Сегодня, 3 мая, лабораторно подтверждено еще 69 случаев коронавируса в области. Из них 37 - в Черновцах. Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 1887 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Осачук подчеркнул, что в регионе выздоровели 159 человек.

Также он добавил, что ПЦР-тесты в воскресенье показали дважды отрицательный результат 21 буковинцу.

"Черновицкий областной лабораторный центр сегодня совершил 441 ПЦР-исследования", – подытожил чиновник.