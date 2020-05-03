События

23:28 03.05.2020

В Нацполиции опровергли наличие допсил Нацгвардии в Черкассах

1 мин читать
В Нацполиции опровергли наличие допсил Нацгвардии в Черкассах

На улицах Черкасс дополнительных сил Нацгвардии нет, дежурные силы правоохранителей являются обычной практикой, заявил руководитель ГУНП в Черкасской области Виталий Куратченко.
"Каждый день (и сегодня не исключение) Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16.00-22.00 на мероприятия публичной безопасности. Еженедельно руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет", – говорится в сообщении на странице Черкасской ОГА в Фейсбук в воскресенье вечером.
Куратченко подчеркнул, что на распространяемом в Интернете видеозапечатлено одно авто. "Поэтому не распространяйте фейков!", – подытожил глава Нацполиции области.
Ранее на своей странице в Фейсбук видео с грузовиком Нацгвардии и информацией об увеличении количества правоохранителей распространил руководитель муниципальной инспекции горсовета Станислав Коломиец.
"Вечером на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами. Один из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что "патрулируют". Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют!", – написал Коломиец.

Теги: #фейк #нацгвардия #черкассы #опровержение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:53 03.05.2020
В зоне отчуждения ЧАЭС нацгвардейцы задержали трех сталкеров

В зоне отчуждения ЧАЭС нацгвардейцы задержали трех сталкеров

18:12 02.05.2020
По факту принятия решения об ослаблении карантина в Черкассах расследуется уголовное производство

По факту принятия решения об ослаблении карантина в Черкассах расследуется уголовное производство

22:02 01.05.2020
Мэр Черкасс обнародовал повестку на допрос

Мэр Черкасс обнародовал повестку на допрос

18:58 01.05.2020
Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

18:43 01.05.2020
Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

14:14 01.05.2020
Мэр Черкасс заявил, что предпосылкой для ослабления карантина в городе стали неравные условия для предпринимателей

Мэр Черкасс заявил, что предпосылкой для ослабления карантина в городе стали неравные условия для предпринимателей

12:01 01.05.2020
Аваков пригрозил мэру Черкасс жестким реагированием на решение исполкома об ослаблении карантина

Аваков пригрозил мэру Черкасс жестким реагированием на решение исполкома об ослаблении карантина

11:44 01.05.2020
Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина

Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина

11:29 01.05.2020
Боднар убежден в политической мотивированности решения о смягчении карантина в Черкассах

Боднар убежден в политической мотивированности решения о смягчении карантина в Черкассах

11:11 01.05.2020
Степанов: решению горсовета Черкасс о смягчении карантина будет дана оценка правоохранительными органами

Степанов: решению горсовета Черкасс о смягчении карантина будет дана оценка правоохранительными органами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСУ ООС

Трое украинских военных получили боевые травмы вследствие вражеских минометных обстрелов в воскресенье

КОРОНАВИРУС МИНЗДРАВ

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 за сутки выявлено в Одесской и Тернопольской областях

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ

В Украине 502 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 49 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

КОРОНАВИРУС ПРОКУРАТУРА ЧЕРКАССЫ

По факту принятия решения об ослаблении карантина в Черкассах расследуется уголовное производство

ОДЕССА ЗЕЛЕНСКИЙ ПАМЯТЬ

Зеленский в годовщину событий 2 мая в Одессе: государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств трагедии

ПОСЛЕДНЕЕ

Кинопремию "Золотая Дзыга" 2020 за лучший фильм получила лента "Мои мысли тихие" Лукича

Главный санврач Черкасской области считает преждевременную остановку карантинных мер нецелесообразной

На Ривненщине подтверждено 29 новых случаев заболевания коронавирусом

Covid-19 вышел из лаборатории в Ухане - госдеп США

Власти сняли ограничения на въезд и выезд из Давыдова возле Львова

Тищенко заявил, что "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон

Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, трое украинских военных травмированы

В ближайший час и до конца дня в Киеве град и шквалы 15-20 м/с - Укргидроме

Землетрясение зафиксировано у берегов Японии

В "Киевавтодоре" обнародовали дополнительные схемы объезда участков, где сейчас идут ремонтные работы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА