В Нацполиции опровергли наличие допсил Нацгвардии в Черкассах

На улицах Черкасс дополнительных сил Нацгвардии нет, дежурные силы правоохранителей являются обычной практикой, заявил руководитель ГУНП в Черкасской области Виталий Куратченко.

"Каждый день (и сегодня не исключение) Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16.00-22.00 на мероприятия публичной безопасности. Еженедельно руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет", – говорится в сообщении на странице Черкасской ОГА в Фейсбук в воскресенье вечером.

Куратченко подчеркнул, что на распространяемом в Интернете видеозапечатлено одно авто. "Поэтому не распространяйте фейков!", – подытожил глава Нацполиции области.

Ранее на своей странице в Фейсбук видео с грузовиком Нацгвардии и информацией об увеличении количества правоохранителей распространил руководитель муниципальной инспекции горсовета Станислав Коломиец.

"Вечером на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами. Один из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что "патрулируют". Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют!", – написал Коломиец.