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17:56 03.05.2020

Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, трое украинских военных травмированы

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Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, трое украинских военных травмированы

В воскресенье боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После применения нашими подразделениями штатного вооружения враг прекратил дальнейшие провокации… Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы", - говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил на странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции неподалеку Широкино, и Пищевика.

По окрестностям Богдановки боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для прекращения преступной деятельности подразделения Объединенных сил давали противнику результативный и мотивированный ответ. Потери врага уточняются", - говорится в сводке.

Два обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь по защитникам Орехово вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.

"Украинские защитники для прекращения вражеских действий оказали жесткий ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - говорится в сводке.

Теги: #всу #оос
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