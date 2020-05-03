В ближайший час и до конца дня в Киеве град и шквалы 15-20 м/с - Укргидроме

В ближайший час и до конца дня 3 мая в Киеве ожидается град и шквалы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), сообщили в Украинском гидрометцентре.

Как отмечают в Киевской горгосадминистрации (КГГА), специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

"Городская власть напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости. Подчеркиваем, что эффективность внедренных противоэпидемических мероприятий зависит от сознательного отношения каждого к ситуации, к своему здоровью и безопасности", - говорится в сообщении.