На юге Казахстана подтоплены 620 домов в результате прорыва дамбы в Узбекистане

Четыре населенных пункта в Туркестанской области Казахстана подтоплены в результате прорыва дамбы в соседнем Узбекистане, сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

"У нас на сегодняшний день 4 сельских населенных пункта подтоплены. Это поселок Жана Турмыс, там 46 домов, поселок Женис - 130 домов, поселок Фирдоуси - 250 домов, поселок Оргебас - 194 дома. Таким образом, 620 домов находятся в зоне подтопления", - сказал Калкаманов на брифинге в воскресенье.

По его словам, в зоне подтопления также может оказаться еще один населенный пункт. "Сейчас мы эту информацию проверяем", - добавил он.

Жители подтопленных сел эвакуированы.

Калкаманов также сообщил, что предварительный ущерб, нанесенный растениеводству Мактааральского района Туркестанской области Казахстана от прорыва дамбы в Узбекистане, составляет около 404 млн тенге (текущий - $1/424,57).

"Управлением сельского хозяйства Туркестанской области обследуются посевные площади. У нас есть информация, что на сегодняшний день пострадало 3 тыс. 600 гектаров посевных площадей в Мактааральском районе, осталось под водой. Предварительная сумма оценки ущерба - это около 404 млн тенге", - сказал Калкаманов.

"85% всех этих посевных площадей составляет только что посеянный хлопок", - уточнил он.

По его словам, в настоящее время 95 специалистов управления сельского хозяйства области и ветеринарной службы Туркестанской области на лодках исследуют все пострадавшие населенные пункты.

Ранее сообщалось, что из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища произошел разлив воды и подтопило населенный пункт в Сырдарьинской области Узбекистана. Узбекистаном был произведен сброс воды для уменьшения количества воды в водохранилище. В результате водой наполнились несколько приграничных коллекторов Мактаральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактаральского района, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.