События

14:12 03.05.2020

Более полутысячи человек прибыло из-за границы в Украину эвакуационными рейсами за сутки

2 мин читать
Более полутысячи человек прибыло из-за границы в Украину эвакуационными рейсами за сутки

За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе Украины сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд около 15 тыс. человек, у которых во время проведения температурного скрининга признаков заболевания у лиц не обнаружено.

"Проверены также и пассажиры, прибывших вчера в аэропорт "Борисполь" эвакуационными рейсами. В общем, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре специальных пассажирских авиарейса из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Париж (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ", - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, обнародованном в воскресенье.

Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотрены карантин с применением приложении "Дий дома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельный самоизоляцию по указанным адресам.

За прошлые сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружили.

В субботу также поступило лабораторное подтверждение заболевание COVID-19 еще один представитель Государственной пограничной службы Украины в Одесской области.

"У него наблюдается легкое течение болезни. В подразделении проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, который контактировал с больным", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня на COVID-19 в Госпогранслужбе болеет 15 военнослужащих и работников ведомства, 1 военнослужащий выздоровел.

Теги: #госпогранслужба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:42 01.05.2020
В четверг в Украину спецрейсами прибыло 4 сотни человек из Болгарии, Ливана и Кипра, все отправлены на самоизоляцию – Госпогранслужба

В четверг в Украину спецрейсами прибыло 4 сотни человек из Болгарии, Ливана и Кипра, все отправлены на самоизоляцию – Госпогранслужба

11:39 01.05.2020
За минувшие сутки Covid-19 заболели еще два украинских пограничника

За минувшие сутки Covid-19 заболели еще два украинских пограничника

11:37 30.04.2020
22 тыс. человек нарушили правила пребывания в Украине за год

22 тыс. человек нарушили правила пребывания в Украине за год

19:07 23.04.2020
Около 138 тысяч украинцев и 32 тысячи иностранцев въехали в Украину в апреле-2020

Около 138 тысяч украинцев и 32 тысячи иностранцев въехали в Украину в апреле-2020

11:21 21.04.2020
У 5 украинских пограничников диагностирован Covid-19 – Госпогранслужба

У 5 украинских пограничников диагностирован Covid-19 – Госпогранслужба

14:48 18.04.2020
Правоохранители не позволили дельцам ввести в Украину товары более чем на 1,5 млн грн. под видом "гуманитарки"

Правоохранители не позволили дельцам ввести в Украину товары более чем на 1,5 млн грн. под видом "гуманитарки"

11:05 17.04.2020
Более 300 грузовиков ожидают выезда из Украины в пункте пропуска "Краковец" - таможня

Более 300 грузовиков ожидают выезда из Украины в пункте пропуска "Краковец" - таможня

18:02 15.04.2020
Среди военнослужащих Госпогранслужбы Украины зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

Среди военнослужащих Госпогранслужбы Украины зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

14:14 11.04.2020
Пограничники отмечают увеличение на границе с Венгрией украинцев, возвращающихся на родину

Пограничники отмечают увеличение на границе с Венгрией украинцев, возвращающихся на родину

16:49 10.04.2020
Госпогранслужба Украины опровергает информацию о нехватке в ее медучреждениях средств индивидуальной защиты врачей и аппаратов ИВЛ

Госпогранслужба Украины опровергает информацию о нехватке в ее медучреждениях средств индивидуальной защиты врачей и аппаратов ИВЛ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСУ ООС

Трое украинских военных получили боевые травмы вследствие вражеских минометных обстрелов в воскресенье

КОРОНАВИРУС МИНЗДРАВ

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 за сутки выявлено в Одесской и Тернопольской областях

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ

В Украине 502 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 49 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

КОРОНАВИРУС ПРОКУРАТУРА ЧЕРКАССЫ

По факту принятия решения об ослаблении карантина в Черкассах расследуется уголовное производство

ОДЕССА ЗЕЛЕНСКИЙ ПАМЯТЬ

Зеленский в годовщину событий 2 мая в Одессе: государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств трагедии

ПОСЛЕДНЕЕ

На юге Казахстана подтоплены 620 домов в результате прорыва дамбы в Узбекистане

Бельгия готовится к ослаблению ограничений из-за COVID-19 и одновременно к повторной изоляции

Лукашенко решил не отменять парад на 9 мая в Беларуси

В Харьковской области количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 350, еще двое умерло

В Центральной Азии за сутки более 200 новых случаев COVID-19, пять человек скончались, общее число заражений достигло 6875

В начале недели в Украине будут дожди с грозами

Рекордные почти 6 тыс. больных коронавирусом выявлены в Москве за сутки, всего в РФ более 10,6тыс.

Трое украинских военных получили боевые травмы вследствие вражеских минометных обстрелов в воскресенье

В ВСУ за прошедшие сутки коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек

Число случаев заражения Covid-19 в Грузии увеличилось до 589

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА