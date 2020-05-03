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13:18 03.05.2020

В Харьковской области количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 350, еще двое умерло

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В Харьковской области количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 350, еще двое умерло

В Харьковской области по состоянию на утро воскресенья, 3 мая, лабораторно подтверждено 350 случаев COVID-19, в том числе 35 - за минувшие сутки, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки в области лабораторно подтвержден 35 случев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Харьковского, Чугуевского районов и г.Люботин", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Кроме того, за минувшие сутки умерли еще 2 человека. Это харьковчане (61 и 70 лет). Таким образом, общее количество умерших от COVID-19 выросло до 8 человек.

В общей сложности на утро воскресенья в Харьковской области зарегистрировано 640 подозрений на COVID-19 (в том числе 51 - за минувшие сутки). Из них 350 случаев подтверждено, 144 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки. Из 350 заболевших 37 человек выздоровели, 8 - умерли.

Среди заболевших больше женщин (194 человека). Более половины случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (195 человек). В районах области самая высокая заболеваемость зафиксирована в Харьковском (43 случая), Змиевском (35 случаев) и Валковском (31 случай) районах.

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (138 человек). Меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (11 человек) и до 20 лет (22 человека). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 99 и 80 случаев соответственно. Из 305 болеющих 133 человека госпитализированы (из них трое, в том числе 2 медсестры - в реанимации на кислородной поддержке), 172 - на самоизоляции

С подозрением на COVID-19 госпитализировано 106 человек, 40 - находятся на самоизоляции.

Теги: #коронавирус #кучер #харьковская_область
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