События

12:48 03.05.2020

В Центральной Азии за сутки более 200 новых случаев COVID-19, пять человек скончались, общее число заражений достигло 6875

3 мин читать
В Центральной Азии за сутки более 200 новых случаев COVID-19, пять человек скончались, общее число заражений достигло 6875

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 219 и достигло 6875. Выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 169 человек, общее число выздоровевших достигло 2830 человек, сообщили в воскресенье профильные ведомства Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана.

Общее число умерших с COVID-19 в центральноазиатском регионе составляет 47 человек, за сутки их число увеличилось на пять человек. Один пациент 1958 года с коронавирусом скончался в Карагандинской области Казахстана, два летальных случая произошли в Киргизстане и в Таджикистане.

По данным оперативного штаба при правительстве Казахстана на утро воскресенья, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 3877 (+116 за сутки). Больше всего инфицированных в Алматы (1278), Нур-Султане (686), Кызылординской области (214) и Шымкенте (206).

По данным на воскресенье, в Казахстане 995 человек выздоровели после коронавируса (+73 за сутки). В воскресенье утром стало известно о смерти пациента 1958 года рождения с коронавирусом в Карагандинской области, таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в стране достигло 26 человек.

Медики в Киргизстане за минувшие сутки выявили коронавирус у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 795, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в воскресенье.

"На 3 мая в республике зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, всего 795", - сказала Акматова.

По ее словам, в числе новых случаев COVID-19 заражение коронавирусом подтверждено у семи медицинских работников, из которых пять - в Бишкеке.

"Всего по стране 207 сотрудников медучреждений инфицированы коронавирусом, из них 139 излечились от инфекции. В стационарах находится 11 человек в тяжелом состоянии, четверо в реанимации. За сутки из стационара выписано 37 пациентов", - сообщила Акматова.

По состоянию на 3 мая в Киргизстане десять человек скончались от коронавируса, 564 излечились от инфекции.

Как сообщалось, в Киргизстане 2 мая скончались еще два пациента с COVID-19. "2 мая в Республиканской инфекционной больнице умерли два пациента от коронавируса", - сообщили в штабе

"У обеих диагностирована двусторонняя пневмония, тяжелое течение болезни, дыхательная недостаточность. Сопутствующие заболевания - сердечная недостаточность, сахарный диабет, полиорганная недостаточность", - заявили накануне в республиканском штабе.

В Узбекистане медики за сутки выявили коронавирус у 33 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 2127. Выписаны из больниц после коронавируса 59 человек, общее число выздоровевших достигло 1271 человек, сообщил в воскресенье Минздрав республики.

В настоящее время на карантине по коронавирусу в Узбекистане находятся более 85 тыс. человек, зафиксировано девять летальных исходов (без изменений за сутки).

В связи с распространением COVID-19 в Казахстане, Киргизстане и Узбекистане приняты чрезвычайные меры для предотвращения новых заражений.

Накануне утром власти Таджикистана сообщили о 32 заражениях коронавирусом в стране. К вечеру субботы их число увеличилось до 76 человек. Таджикское телевидение сообщило, что к вечеру 2 мая "от последствий коронаврусной инфекции скончались два человека".

Очаги распространения коронавируса в Таджикистане выявлены в Душанбе, Согдийской области и в Районах республиканского подчинения.

В свою очередь председатель города Душанбе Рустам Эмомали поручил управлению здравоохранения столицы и другим структурам в кратчайшие сроки подготовить к эксплуатации дополнительно временные больницы на 3 тыс. койко-мест для лечения больных корнавирусной инфекцией, сообщило управление информации и внешних связей мэрии. Отмечается, что на территории города функционирует более 30 больниц на 5 тыс. 284 койко-мест, в которых работают 5 тыс. 390 врачей и сотрудников среднего медперсонала.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.

Теги: #коронавирус #азия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:18 03.05.2020
В Харьковской области количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 350, еще двое умерло

В Харьковской области количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 350, еще двое умерло

12:03 03.05.2020
Рекордные почти 6 тыс. больных коронавирусом выявлены в Москве за сутки, всего в РФ более 10,6тыс.

Рекордные почти 6 тыс. больных коронавирусом выявлены в Москве за сутки, всего в РФ более 10,6тыс.

11:00 03.05.2020
В ВСУ за прошедшие сутки коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек

В ВСУ за прошедшие сутки коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек

10:59 03.05.2020
Число случаев заражения Covid-19 в Грузии увеличилось до 589

Число случаев заражения Covid-19 в Грузии увеличилось до 589

10:46 03.05.2020
В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы  49 человек - командование Медсил

В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы  49 человек - командование Медсил

10:39 03.05.2020
Наибольшее количество новых случаев Covid-19 за сутки выявлено в Одесской и Тернопольской областях

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 за сутки выявлено в Одесской и Тернопольской областях

09:57 03.05.2020
В Украине 502 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 49 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

В Украине 502 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 49 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

07:32 03.05.2020
Врачи готовились сообщить о смерти Джонсона, когда он боролся с COVID-19

Врачи готовились сообщить о смерти Джонсона, когда он боролся с COVID-19

04:33 03.05.2020
За сутки в материковом Китае выявлены два случая заражения коронавирусом, один из них "импортирован" - Госкомздрав КНР

За сутки в материковом Китае выявлены два случая заражения коронавирусом, один из них "импортирован" - Госкомздрав КНР

02:10 03.05.2020
Лидеры Конгресса США отклонили предложение Белого дома о проведении быстрых тестов COVID-19

Лидеры Конгресса США отклонили предложение Белого дома о проведении быстрых тестов COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСУ ООС

Трое украинских военных получили боевые травмы вследствие вражеских минометных обстрелов в воскресенье

КОРОНАВИРУС МИНЗДРАВ

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 за сутки выявлено в Одесской и Тернопольской областях

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ

В Украине 502 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 49 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

КОРОНАВИРУС ПРОКУРАТУРА ЧЕРКАССЫ

По факту принятия решения об ослаблении карантина в Черкассах расследуется уголовное производство

ОДЕССА ЗЕЛЕНСКИЙ ПАМЯТЬ

Зеленский в годовщину событий 2 мая в Одессе: государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств трагедии

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко решил не отменять парад на 9 мая в Беларуси

В начале недели в Украине будут дожди с грозами

Трое украинских военных получили боевые травмы вследствие вражеских минометных обстрелов в воскресенье

В Киеве количество инфицированных COVID-19 выросло на 17 человек и достигнло 1511 – Кличко

В большинстве областей Украины в воскресенье ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

На Закарпатье украинские и румынские пограничники изъяли 11,5 тыс. пачек сигарет

3 мая днем в Киеве ожидается гроза – КГГА

Южная Корея сообщает о выстрелах с территории КНДР, попавших в пост охраны в демилитаризованной зоне

Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления – ГСЧС

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА