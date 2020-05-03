В Киеве количество инфицированных COVID-19 выросло на 17 человек и достигнло 1511 – Кличко

За прошедшие сутки в Киеве подтверждено 17 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко

«Еще у 17 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. 1 случай, к сожалению, - летальный. Сегодня в Киеве уже 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», = написал мэр на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Заболели 6 женщины в возрасте от 55 до 68 лет и 6 месячная девочка, а также 10 мужчин возрасте от 30 до 80 лет.

«В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков», - подытожил Кличко.