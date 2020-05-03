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09:57 03.05.2020

В Украине 502 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 49 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

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В Украине 502 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 49 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

На 502 человека возросло за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 в Украине, 9 ранее заболевших умерли, 49 человек выздоровели, всего число инфицированных на 3 мая составляет 11913 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в воскресенье.

"В Украине за минувшие сутки заболело 502 лица, из них 58 детей и 75 медицинских работников. Госпитализированы 112 человек. Зафиксировано 9 летальных случаев. При этом хорошая новость – 49 пациентов выздоровели", - сказал министр.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 11 913 человек, из них 829 детей 2 325 медицинских работников.

При этом всего выздоровело 1 547 человек.

Всего летальных случаев в Украине от коронавируса 288. За последние сутки проведено 5424 тестов методом ПЦР.

Степанов отметил, что за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (80), Черновицкой области (73) и Тернопольской области (45).

Вместе с тем, по опубликованным на странице в Фейсбуке данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины, среди умерших в результате осложнений, вызванных болезнью, 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

На амбулаторном лечении находятся 8 348 пациентов, из них 680 детей и 1 924 медработника.

По состоянию на утро 2 мая число заболевших с начала распространения коронавируса в Украине достигло 11 411, из них скончались 279 человек, а общее количество выздоровевших составило 1 498.

Таким образом, по состоянию на утро воскресенье, 3 мая, в Украине количество активных больных составило 10 078, что на 444 больше, чем сутки ранее.

Суточный рост количества заболевших на 2 мая составлял 550 случаев, 1 мая - 455 случаев, 30 апреля - 540 человек, на 29 апреля – 456 человек.

Таким образом, нынешний прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине (502) несколько снизился в сравнении с минувшим днем, однако все равно остается высоким показателем в сравнении с данными за все время эпидемии в Украине.

Рост количества жертв коронавируса за предыдущие трое суток составлял: на 2 мая – 7 человек, на 1 мая – 11 человек, на 30 апреля – 11 человек.

Рост числа выздоровевших за минувшие трое суток составлял соответственно – 85, 175 и 135 человек.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 3 мая на амбулаторном лечении находятся 8348 пациентов, из них 680 детей и 1924 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3565 человек, из них 149 детей и 401 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 158 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В Минздраве отметили, что по состоянию на утро 3 мая в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31 724 сообщение о подозрении на COVID-19.

Теги: #коронавирус #степанов
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