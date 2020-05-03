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09:55 03.05.2020

Порошенко: фракция Зеленского единственная в парламенте не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании

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Порошенко: фракция Зеленского единственная в парламенте не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании

Фракция «Слуга народа» единственная фракция Верховной рады Украины не одобрившая поданные в парламент законопроекты о медицинском страховании врачей и массовом тестировании, сообщил лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины  Петр Порошенко.  

«Мы по этому поводу зарегистрировали законопроект. Сейчас собраны все фракции, кроме «Слуги народа», которые поставили подписи и немедленно, уже с понедельника, этот законопроект должен рассматриваться в Верховной Раде Украины», - цитирует слова Порошенко пресс-служба партии «Европейская солидарность».

 По мнению лидера «Европейской солидарности», карантин без массового тестирования неэффективен, и об этом свидетельствует опыт других стран мира.

«Ибо тестирование выявляет - где именно мы должны вводить ограничительные меры и с какими силами наброситься на борьбу с коронавирусом. Сегодня в Украине наименьшее количество тестирований в Европе на миллион населения. Наш вопрос - а где обещанные властью 2000000 тестов, когда проведено чуть более 100 000? Для кого они их хранят? Ответ очевиден - их просто физически нет», - отмечает Порошенко.

«Каждый пациент, который обратился к семейному врачу, в скорую помощь, и каждый пациент, который попадает в больницу, в обязательном порядке должен проходить тест. И уже через 20 минут мы знаем, кто заболел, а кто не заболел », - подытожил Порошенко.

Теги: #тестирование #порошенко #украина
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