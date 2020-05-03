События

09:30 03.05.2020

На Закарпатье украинские и румынские пограничники изъяли 11,5 тыс. пачек сигарет

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На Закарпатье украинские и румынские пограничники изъяли 11,5 тыс. пачек сигарет

В Закарпатской области на границе с Румынией сотрудники Государственной пограничной службы Украины и их румынские коллеги  изъяли 11,5 тыс. пачек сигарет, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера, 2 мая, военнослужащие отдела пограничной службы «Деловое» совместно с офицерами оперативно-розыскного отдела Мукачевского отряда в ходе скоординированных действий с румынскими коллегами помешали перемещению через государственную границу 32 пакетов сигарет», - говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы в воскресенье утром.

Незаконную сделку контрабандистов удалось предотвратить благодаря оперативному взаимообмену с румынскими пограничниками.

«Результатом совместных поисковых мероприятий стало выявление с украинской стороны 23 пакетов с 11,5 тысячами пачек безакцизного табака белорусского производства. Еще 9 пакетов задержали со своей стороны румынские пограничники», - подытожили в Госпогранслужбе.

Табачные изделия доставили в пограничное подразделение. Товар будет передан сотрудникам ГФС.

Теги: #табак #пограничники #украина #контрабанда
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