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08:15 03.05.2020

Южная Корея сообщает о выстрелах с территории КНДР, попавших в пост охраны в демилитаризованной зоне

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Южная Корея сообщает о выстрелах с территории КНДР, попавших в пост охраны в демилитаризованной зоне

Несколько выстрелов с территории КНДР попали в южнокорейский пост охраны в демилитаризованной зоне.

"Несколько выстрелов, произведенных из Северной Кореи, попали в южнокорейский охранный пост внутри демилитаризованной зоны, сообщений о жертвах не поступало", - сообщает в воскресенье Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что пули попали в охранное подразделение в центральном пограничном городе Чхорвон около 7: 41 утра.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи никаких жертв или ущерба южнокорейским объектам зафиксировано не было.

После этого инцидента военные Южной Кореи сделали северокорейской стороне предупреждения и дважды открыли ответный огонь.

"Мы предпринимаем действия по межкорейским линиям связи, чтобы детально разобраться в ситуации и предотвратить дальнейшие инциденты. И мы также поддерживаем необходимую позицию готовности", - говорится в пресс-релизе Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Теги: #южкорея #кндр #пост #выстрелы
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