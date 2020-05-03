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07:32 03.05.2020

Врачи готовились сообщить о смерти Джонсона, когда он боролся с COVID-19

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Врачи готовились сообщить о смерти Джонсона, когда он боролся с COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете The Sun рассказал, что врачи готовились объявить о его смерти, когда он боролся с коронавирусом.

"Я был не в особо блестящей форме и знал, что существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств. У врачей были всевозможные договоренности, что делать, если дела пойдут совсем плохо", - заявил Джонсон.

Он сообщил, что во время лечения получал "литры и литры кислорода".

Премьер-министр добавил, что не мог поверить, что всего за несколько дней его здоровье настолько ухудшилось.

"Я помню, как был расстроен. Я не мог понять, почему мне не становится лучше", - отметил Джонсон.

Он еще раз поблагодарил врачей, которые спасли его жизнь.

Джонсон в апреле болел коронавирусом, но к настоящему моменту выздоровел и вернулся к работе.

Джонсон и Кэрри Симондс решили назвать родившегося в конце апреля сына в честь их дедушек, а также - в честь врачей, вылечивших британского премьера от коронавируса COVID-19.

Симондс написала в соцсетях, что ребенка зовут Уилфред Лоури Николас Джонсон. Она пояснила, что Уилфредом звали деда Бориса Джонсона, а Лоури - имя ее деда. Николас же - имя двух врачей, которые, как отмечает Симондс, "в прошлом месяце спасли Борису жизнь".

Теги: #великобритания #коронавирус #премьер
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