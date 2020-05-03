Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления – ГСЧС

Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны и трех районах Житомирской области локализованы, продолжается тушении отдельных очагов тления торфяников, травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

«По состоянию на 7 ч. 3 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 173 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 113 человек личного состава и 29 единиц техники», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.

В Житомирской области пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов локализованы.

«По состоянию на 7 ч. 3 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 327 человек и 62 единицы техники, из них от ГСЧС 64 человека личного состава и 22 единицы техники», - подытожили в ГСЧС.