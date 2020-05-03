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07:16 03.05.2020

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

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Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Богдановка, Гнутово, Старогнатовка, Пески, Каменка, Марьинка, Хутор Вильный, Орехово, Крымское, Новоолександровка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного боевика НВФ и не менее двух ранили.

«С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Широкино и Богдановки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.  За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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