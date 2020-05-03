В зоне отчуждения ЧАЭС нацгвардейцы задержали трех сталкеров

В субботу, за попытку незаконного проникновения в зону отчуждения Чернобыльской АЭС с целью экстремального туризма и отдыха, сотрудники Национальной гвардии Украины задержали трех граждан Украины, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

«Сегодня, около 10:00 утра, во время выполнения служебно-боевых задач по поиску лиц, причастных к поджогам в Чернобыльской зоне, поисковая группа военнослужащих спецподразделения «Омега» Северного ОТО НГУ обнаружила и задержала в городе Припять трех человек в заброшенной многоэтажке», - говорится в сообщении, на официальном сайте НГУ в субботу.

По словам задержанных они решили отметить майские праздники поездкой в ​​Чернобыльскую зону.

«Задержанные были переданы следственно-оперативной группе районного отделения Национальной полиции ЧАЭС в Киевской области для дальнейшего выяснения обстоятельств незаконного проникновения в Чернобыльскую зону отчуждения. Предварительно им инкриминируют ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению)», - подытожили в сообщении.