Рейдовый буксир «Яны Капу» после длительного ремонта в военно-морской базе в г. Очаков вернулся в Одессу

Украинский рейдовый буксир «Яны Капу» после длительного ремонта в военно-морской базе г. Очаков вернулся в Одессу, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Было отремонтировано управления главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Затем собирали вместе частично разобранные двигатели - делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи», - рассказал и. о. командира рейдового буксира «Яны Капу» Юрий Будзило.

В Одессу буксир прибыл своим ходом. В ходе ремонта были восстановлены те поврежденные места, где были тараны, когда украинские корабли пытались остановить корабли ФСБ Российской Федерации.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября 2019 года украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные корабли - не на ходу, россияне их "угробили". "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал Воронченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС республики и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.