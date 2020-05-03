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04:33 03.05.2020

За сутки в материковом Китае выявлены два случая заражения коронавирусом, один из них "импортирован" - Госкомздрав КНР

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За сутки в материковом Китае выявлены два случая заражения коронавирусом, один из них "импортирован" - Госкомздрав КНР

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы два случая заражения коронавирусом: один - ввезенный в Шанхай из-за рубежа и один - внутри страны (провинция Шаньси), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 877 случаев заражения, из них 1 тыс. 672 ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части зафиксированы три новых случая заражения, все - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 516 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 39 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 432 (шесть случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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