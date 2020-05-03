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03:07 03.05.2020

Полицейские устанавливают личности неизвестных, напавших на журналиста в Шевченковском районе Харькова

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Полицейские устанавливают личности неизвестных, напавших на журналиста в Шевченковском районе Харькова

Харьковские правоохранители устанавливают личности неизвестных, напавших на журналиста в Шевченковском районе Харькова, в результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«1 мая около 23:00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон и оружие. По указанному в сообщении адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ нацполиции в Харьковской области.

Пострадавший с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу.

«Следователями Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины», - подытожили в полиции.

 Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

 

Теги: #украина #полицейские #харьков #журналист
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