РФ является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении причин трагедии в Одессе - МИД

Министерство иностранных дел Украины в 6 годовщину трагических событий в Одессе выражает сожаление по поводу лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти, сообщает пресс-служба МИД Украины.

«События 2 мая 2014 в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта «Новороссия», направленного на дестабилизацию украинского Востока и Юга и дезинтеграции Украины. В Одессе экстремистские силы действовали по аналогичному сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе - провозглашение фейковой «народной республики», массовые беспорядки с применением оружия с помощью завезенных боевиков, запугивания местных активистов, парализация местных органов власти и силовых структур», - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в субботу.

В МИД отмечают, что 2 мая должно было стать решающим днем в реализации этих планов. Нападение вооруженных и экипированных экстремистов под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стал спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам.

«Примечательно, что российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не упоминает о кровавых событиях в центре города, которые предшествовали пожару в Доме профсоюзов. Так же не упоминаются установленные факты внутренних возгораний в Доме профсоюзов, а также спасения заблокированных в охваченном пожаром Доме профсоюзов участниками демонстрации за единство Украины», - отмечается в сообщении.

В МИД подчеркивают, что украинские правоохранительные органы делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц. По результатам расследований в уголовных производствах по фактам событий в Одессе 2 мая 2014 в суд направлено 37 обвинительных актов. Относительно 3 лиц судами вынесены обвинительные приговоры

«Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия. Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д.Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции», - отметили в МИД.

Кроме того, в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре - декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.

«Призываем международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации, которые являются важным элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств», - подытожили в МИД Украины.