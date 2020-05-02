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22:20 02.05.2020

«Батькивщина» требует от президента Зеленского прекратить давление на органы местного самоуправления

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«Батькивщина» требует от президента Зеленского прекратить давление на органы местного самоуправления

Партия «Батькивщина» возмущена грубым давлением, оказываемым в последние дни президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями его Офиса  на органы местного самоуправления, сообщает пресс-служба партии.

««Пламенные приветы» от гаранта Конституции в адрес мэра Черкасс, а также откровенные угрозы Анатолию Бондаренко от чиновников президентской канцелярии переходят всякие границы. Подобной дерзости украинская независимость еще не знала. Человек, пришедший к самой высокой в ​​стране должности на лозунгах народовластия и обещаниях сделать наконец всех равными перед законом, каждый день сильнее доказывает, что не имеет ни малейшего представления ни о законности, ни о поведении главы государства», - говорится в заявлении партии «Батькивщина», опубликованном на официальном сайте партии в субботу вечером.

В «Батькивщине» призывают президента Украины прекратить давление на представителей органов местного самоуправления.

« «Батькивщина» требует от президента прекратить давление на Анатолия Бондаренко и других меров, которые продолжают бороться с эпидемией, фактически выполняя провалены центральной властью задачи», - подчеркнули в в заявлении.

Как сообщалось, исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу с 1 мая:

- магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.325 Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что городская власть Черкасс должна понести ответственность за решение смягчить карантин раньше установленного государством срока.

Теги: #батькивщына #давление #украина
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