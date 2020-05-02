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21:43 02.05.2020

Лукашенко до сих пор не сдавал тест на коронавирус - пресс-секретарь

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Лукашенко до сих пор не сдавал тест на коронавирус - пресс-секретарь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус, он хорошо себя чувствует, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости", - сказала Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".

Она отметила, что президент живет за городом, фактически в деревне, за многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, имеет хороший иммунитет и хорошо себя чувствует. "И в этой связи необходимости делать тест нет", - подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что один из членов хоккейной команды президента заразился COVID-19. Кроме того, монастырь, который на Пасху посетил Лукашенко, был закрыт из-за эпидемической обстановки.

По состоянию на 2 мая в Белоруссии число жертв Covid-19 достигло 97, число зараженных увеличилось до 15 828, за сутки заразились 911 человек.

Теги: #президент #коронавирус #тест #белорусь
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