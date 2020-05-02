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19:56 02.05.2020

Число заразившихся Covid-19 в Молдове превысило 4 тыс. человек – Минздрав

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Число заразившихся Covid-19 в Молдове превысило 4 тыс. человек – Минздрав

Количество зараженных коронавирусом в Молдове превысило четыре тысячи человек, сообщила министр труда, социальной защиты и семьи Виорика Думбрэвяну.

"Сегодня проведен 371 тест на Covid-19. Выявлено 72 новых случаев инфицирования. В общей сложности, 4052 человека в Молдове были заражены COVID-19. Из них 1334 вылечились, 124 скончались. В настоящее время имеем 2594 активных случаев", - сказала министр на брифинге после заседания кризисного центра в субботу.

Она сообщила также, что из 72 новых случаев, зарегистрированных в субботу, 13 - среди медицинских работников. Таким образом, количество зараженных медработников составляет 1018 человек, 313 из них вылечилось, шесть человек скончалось.

В связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, семь населенных пунктов - три города и четыре крупных села - заблокированы военными и карабинерами в связи с объявленным там полным карантином.

Ранее в субботу сообщалось, что министр внутренних дел Молдовы Павел Войку болен коронавирусом.

Теги: #данные #молдова #коронавирус
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