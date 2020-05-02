5000 продуктовых наборов, предназначенных для поддержки наиболее уязвимых групп людей собрали в "Европейской солидарности"

5000 продуктовых наборов, предназначенных для поддержки уязвимых во время эпидемии коронавируса COVID-19 групп людей собрали в открытом офисе партии "Европейская солидарность", сообщает пресс-служба партии.

"Каждый человек, который сегодня способен приобщиться к делу "Европейской солидарности", делает это с большим удовольствием. Сегодняшний день демонстрирует настоящий дух Украины - помогать тем, кто в этой помощи сейчас нуждается. А это - очень большое количество людей. Закончились деньги, в помощи нуждаются пожилые люди, люди, которые остались один на один с кризисом. И это - не единичные акции в Киеве, Львове, Черкассах или в Одессе, это происходит по всей Украине. Тем, кто сегодня несчастен, тем, кто сегодня обратился за помощью, мы делаем шаги навстречу", - заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

В наборах, которые получают люди, - мука, три вида круп, сгущенное молоко, тушеное мясо, масло, печенье. Также волонтеры добавляют упаковку жаропонижающие лекарства, которые рекомендованы в случае заболевания коронавирусом.

"Уже вечером эти наборы поедут по всей Украине. И я очень надеюсь, что они действительно помогут людям, которые выживают, сохранить здоровье", - говорит Марина Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" отдельно отметил, что в Украине есть нехватка средств индивидуальной защиты для медиков, непосредственно работающих с пациентами, инфицированными коронавирусом.

"Нас пугают эти цифры, более 2 тысяч 200 врачей сегодня уже заболели коронавирусом. Такими темпами украинцев некому будет лечить. Именно поэтому мы завезли 130 000 защитных антивирусных костюмов, лучшего и высокого качества. Завезли для того, чтобы защитить наших врачей. Мы завезли противовирусные очки, восстановили десятки аппаратов ИВЛ, завезли новые аппараты рентгена для уточненной диагностики. Все это делается для того, чтобы эффективно защитить медиков", - подытожил пятый президент Украины.