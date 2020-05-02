События

18:53 02.05.2020

5000 продуктовых наборов, предназначенных для поддержки наиболее уязвимых групп людей собрали в "Европейской солидарности"

2 мин читать
5000 продуктовых наборов, предназначенных для поддержки наиболее уязвимых групп людей собрали в "Европейской солидарности"

5000 продуктовых наборов, предназначенных для поддержки уязвимых во время эпидемии коронавируса COVID-19 групп людей собрали в открытом офисе партии "Европейская солидарность", сообщает пресс-служба партии.

"Каждый человек, который сегодня способен приобщиться к делу "Европейской солидарности", делает это с большим удовольствием. Сегодняшний день демонстрирует настоящий дух Украины - помогать тем, кто в этой помощи сейчас нуждается. А это - очень большое количество людей. Закончились деньги, в помощи нуждаются пожилые люди, люди, которые остались один на один с кризисом. И это - не единичные акции в Киеве, Львове, Черкассах или в Одессе, это происходит по всей Украине. Тем, кто сегодня несчастен, тем, кто сегодня обратился за помощью, мы делаем шаги навстречу", - заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

В наборах, которые получают люди, - мука, три вида круп, сгущенное молоко, тушеное мясо, масло, печенье. Также волонтеры добавляют упаковку жаропонижающие лекарства, которые рекомендованы в случае заболевания коронавирусом.

"Уже вечером эти наборы поедут по всей Украине. И я очень надеюсь, что они действительно помогут людям, которые выживают, сохранить здоровье", - говорит Марина Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" отдельно отметил, что в Украине есть нехватка средств индивидуальной защиты для медиков, непосредственно работающих с пациентами, инфицированными коронавирусом.

"Нас пугают эти цифры, более 2 тысяч 200 врачей сегодня уже заболели коронавирусом. Такими темпами украинцев некому будет лечить. Именно поэтому мы завезли 130 000 защитных антивирусных костюмов, лучшего и высокого качества. Завезли для того, чтобы защитить наших врачей. Мы завезли противовирусные очки, восстановили десятки аппаратов ИВЛ, завезли новые аппараты рентгена для уточненной диагностики. Все это делается для того, чтобы эффективно защитить медиков", - подытожил пятый президент Украины.

Теги: #помощь #украина #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:34 02.05.2020
Боевики 24 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое военных

Боевики 24 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое военных

08:09 02.05.2020
Трамп определился с кандидатурой посла США в Украине

Трамп определился с кандидатурой посла США в Украине

08:01 02.05.2020
В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжают ликвидировать очаги пожаров

В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжают ликвидировать очаги пожаров

06:33 02.05.2020
Спецрейс эвакуировал 85 украинцев и девять граждан Беларуси из Ливана

Спецрейс эвакуировал 85 украинцев и девять граждан Беларуси из Ливана

05:35 02.05.2020
На украинско-польской границе обнаружен автобус с телефонами

На украинско-польской границе обнаружен автобус с телефонами

04:33 02.05.2020
Правоохранители в Ровенской области разоблачили преступную группировку за организацию янтарного бизнеса

Правоохранители в Ровенской области разоблачили преступную группировку за организацию янтарного бизнеса

02:24 02.05.2020
Со 2 мая в Киеве закроют проезд по Борщаговскому путепроводу из-за капремонта

Со 2 мая в Киеве закроют проезд по Борщаговскому путепроводу из-за капремонта

23:12 01.05.2020
Украина за 4 мес. сократила выпуск проката на 4,8%, стали на 9,6%, чугуна - на 7,6%

Украина за 4 мес. сократила выпуск проката на 4,8%, стали на 9,6%, чугуна - на 7,6%

22:34 01.05.2020
В Харьковской области подтверждено 73 случая COVID-19 среди медиков

В Харьковской области подтверждено 73 случая COVID-19 среди медиков

22:14 01.05.2020
Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

Харьковская полиция составила 1413 админпротоколов за нарушение правил карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС ПРОКУРАТУРА ЧЕРКАССЫ

По факту принятия решения об ослаблении карантина в Черкассах расследуется уголовное производство

ОДЕССА ЗЕЛЕНСКИЙ ПАМЯТЬ

Зеленский в годовщину событий 2 мая в Одессе: государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств трагедии

БПЛА ООС ГНУТОВО

Вблизи Гнутово боевики применили БПЛА с гранатометным выстрелом

ЗЕЛЕНСКИЙ ЧЕРКАСЫ БОНДАРЕНКО

Мэр Бондаренко - президенту Зеленскому: Черкассы будут оказывать сопротивление и готовы объединить Украину

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве количество инфицированных COVID-19 выросло на 41 человека и достигнло 1494

ПОСЛЕДНЕЕ

Британия близка к тому, чтобы выйти на второе в мире место по количеству смертей от коронавируса

Жителей Испании обяжут носить маски в общественном транспорте

По факту принятия решения об ослаблении карантина в Черкассах расследуется уголовное производство

В Одессе правоохранители составили админпроколы в отношении трех человек в ходе мероприятий, связанных с событиями 2 мая

Боевики на Донбассе с начала суток 15 раз нарушили режим прекращения огня

Во Франции выясняют, могут ли служебные собаки по запаху находить больных коронавирусом

В Одессе с Куликова Поля в отделение полиции доставили двух мужчин, на одного из которых составлены три админпротокола

Киберполиция Украины разоблачила сеть мошенников, обманувших почти тысячу человек на более 3,5 млн грн

Зеленский в годовщину событий 2 мая в Одессе: государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств трагедии

Глава МВД Молдовы заболел коронавирусом в легкой форме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА