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18:12 02.05.2020

По факту принятия решения об ослаблении карантина в Черкассах расследуется уголовное производство

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По факту принятия решения об ослаблении карантина в Черкассах расследуется уголовное производство

По факту принятия решения об ослаблении карантина в городе Черкассы расследуется уголовное производство, процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Черкасской местной прокуратуры.

"Следственным отделом Черкасского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Черкасской области на основании публикаций в сети Интернет внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действий должностных лиц Черкасского городского совета при принятии решения об ослаблении карантина на территории города Черкассы, которое противоречит решению Кабинета министров Украины №211 от 11.03.2020, постановлению №14 от 27.04.2020 и протокола №21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины)", - сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

В Черкассах работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания.

Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкасским отделом полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области созданы мобильные группы для проведения превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19.

"В настоящее время следствие продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, принимаются меры для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств произошедшего", - указали в прокуратуре.

Теги: #коронавирус #прокуратура #черкассы
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