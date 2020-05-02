События

17:09 02.05.2020

Во Франции выясняют, могут ли служебные собаки по запаху находить больных коронавирусом

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Во Франции выясняют, могут ли служебные собаки по запаху находить больных коронавирусом

Кинологи и ветеринары на Корсике приступили к экспериментам, их цель - выяснить, способны ли служебные собаки по запаху определять, заразился ли человек коронавирусом COVID-19, сообщает в субботу газета "Фигаро".

Проект проводится под руководством профессора Доминика Гранжана из французской Национальной школой ветеринарии.

Организаторы эксперимента поясняют, что их цель - определить, исходит ли от инфицированных людей некий особый запах. В случае если это так, можно научить собак выявлять заболевших. Ветеринары подчеркивают, что, таким образом, помимо традиционных тестов на коронавирус, есть шанс найти новый "инструмент" для постановки диагноза.

В испытаниях на Корсике участвуют восемь собак, шесть из них - бельгийские овчарки малинуа.

Теги: #коронавирус #франция #собаки #кинологи
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